Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İşte alacağı ücret...

Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Süper Lig'in gözde ismi ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Alanyasporlu sol bekin transferini bitirdi. Kartal, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı. N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin euro, ikinci sezon için de 900 bin euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Transferde Sergen Yalçın'ın devreye girerek futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. 29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmişti.

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