14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması! Corona virüsü...

Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması! Corona virüsü...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika haberine göre , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başkan 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız 'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK 'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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