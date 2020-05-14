Son dakika: Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması! Corona virüsü...

Son dakika haberine göre Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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