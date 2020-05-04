Son dakika: Loris Karius Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshetti!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Loris Karius, alacakları nedeniyle FIFA'ya gitmişti. Oynamadığı ayların ücretini isteyen Alman file bekçisi, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.
Bundan sonra Liverpool'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, FIFA'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.
Konuyla ilgili A Spor muhabiri Hakan Gündoğar şu açıklamaları yaptı:
"Loris Karius'un oynamadığı ayların ücretini istediği belirtiliyordu. Bu nedenle Karius, Beşiktaş yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Bugün avukatıyla birlikte Beşiktaş binasına gelen Karius, fesih sözleşmesini götürdü. Ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi."
"Bilindiği gibi FIFA'ya gitmişti alacakları nedeniyle. Bu süreçten sonra da Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarını ayırdığını bugün itibarıyla söyleyelim. Çarşamba günü futbolcunun ülkesi Almanya'ya dönmesini bekliyoruz."
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