Beşiktaş açıkladı! Karius sözleşmesini feshetti mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşayan Beşiktaş'ta Loris Karius'un sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti! Son dakika iddiası olarak gelen bu ayrılıkla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un siyah beyazlı kulübü 1.6 milyon euro'luk alacağı nedeniyle FIFA'ya şikayet ettiği açıklanmıştı.



Bugün ortaya atılan flaş iddiada ise Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği bildirilmişti.



Bu iddiayla ilgili siyah beyazlı ekipten resmi açıklama geldi.



sabah.com.tr'nin siyah beyazlı kulüpten edindiği bilgiye göre; "Loris Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği haberleri doğru değil. Sayın Erdal Torunoğulları'nın açıkladığı gibi FIFA'yla bir görüşmesi olduğu doğru. Kulüpten fazladan bir şeyler istiyor sanırım. Ama fesih söz konusu değil" ifadelerini kullanarak haberi yalanladı.

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