25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak'tan Yılmaz'dan corona virusü uyarisi

Burak'tan Yılmaz'dan corona virusü uyarisi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

'ın tecrübeli golcüsü , koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başkanı 'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.

ve yıldız golcüsü , Twitter hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, ve 'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkanı 'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Burak Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı corona virüsü açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."

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