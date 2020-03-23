23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika! Ahmet Nur Çebi: Lig bu haliyle tescil edilebilir

Süper Lig ekibinden flaş açıklama Lig bu haliyle tescil edilebilir
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Son dakika haberine göre; Başkanı corona virüsü nedeniyle ligleri durumu hakkında "Bu sezon 'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" açıklamasını yaptı.

Başkanı , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. Kulüpler Birliği toplantısında play-off, play-out gündeme geldi ancak ben buna karşıyım! Play-off ve play-out oynanabiliyorsa ligde kalan maçlar da oynanabilir" ifadelerini kullandı.

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