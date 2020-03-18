18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

Beşiktaş 81 ilde 81 okula futbol topu verecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula topu göndererek destek olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı.

İşte o paylaşım:


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