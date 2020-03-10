10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın derbi planı!

Kral'ın derbi planı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'ın golcüsü , maçını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor

'ta derbisinde en önemli kozların başında geliyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde.

Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, ve 'la oynanan maçlarda gol atamamış, sadece bordo-mavililerle 'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

ATTIĞI MAÇLARDA 1 YENİLGİ

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlarda başarılı bir görüntü sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon ağları havalandırdığı 9 maçta sadece 1 kez kaybeden siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Zorlu deplasman öncesi, özellikle yabancı futbolcularla yakından ilgilenen Burak, rakip ve atmosfer hakkında bilgiler vererek arkadaşlarını motive ediyor.

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