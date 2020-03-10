Burak Yılmaz'ın derbi planı!
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray maçını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde en önemli kozların başında Burak Yılmaz geliyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Kartal'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde.
Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlarda gol atamamış, sadece bordo-mavililerle İstanbul'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı.
ATTIĞI MAÇLARDA 1 YENİLGİ
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlarda başarılı bir görüntü sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon ağları havalandırdığı 9 maçta sadece 1 kez kaybeden siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.
YAKINDAN İLGİLENİYOR
Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Zorlu deplasman öncesi, özellikle yabancı futbolcularla yakından ilgilenen Burak, rakip ve atmosfer hakkında bilgiler vererek arkadaşlarını motive ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...