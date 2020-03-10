Lig’de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. Beşiktaş’ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu.

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Lig'de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu. G.Saray'ın Sivas'la 2-2 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yapan Tekinoktay, "Beşiktaş, bu G.Saray'ı yener" ifadelerini kullandı.