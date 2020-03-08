09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Karius için motivasyon turları başladı

Karius için motivasyon turları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı biter bitmez Karius'u G.Saray derbisine hazırlamaya başladı. Yalçın ve yardımcılarının her fırsatta Karius ile konuşup, "Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kalecisin. Kaç futbolcu bunu yaşayabiliyor. en fazla ihtiyacımız olan maç bu" diyorlar.

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı biter bitmez Karius'u G.Saray derbisine hazırlamaya başladı. Yalçın ve yardımcılarının her fırsatta Karius ile konuşup, "Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kalecisin. Kaç futbolcu bunu yaşayabiliyor. en fazla ihtiyacımız olan maç bu" diyorlar.

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