Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Boateng antrenmanda yer almadı

25. hafta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Ankara ekibi karşısında oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Kevin Prince Boateng, bugün takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Boateng ise salonda kuvvet çalışmaları yapıyor.

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