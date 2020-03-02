02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Boateng antrenmanda yer almadı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu sakatlandı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

25. hafta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak 'ta , sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Ankara ekibi karşısında oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; 'ta ve Kevin Prince , bugün takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Boateng ise salonda kuvvet çalışmaları yapıyor.

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