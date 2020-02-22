CANLI l Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmada siyah-beyazlılar zirve yarışından uzaklaşmamak için galip gelmek istiyor. Bordo-mavililer ise 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı ASpor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 22 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer ise 21 haftada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 44 puanda bulunan Fırtına, maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth





BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yayıyor. VAR'da ise Ali Palabıyık ve Yiğit Arslan görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

SERGEN YALÇIN: BUNU AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre takımla bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden var olmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberliği silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo-mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah-beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Takvim'in haberine göre genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.

Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİMŞİR TARİHE GEÇEBİLİR

Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, Beşiktaş'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

TARİHİ DERBİ

Trabzonspor, Beşiktaş'ı devirirse 1983 yılından sonra rakibi karşısında 3 maç üst üste kazanmış olacak. Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavilile sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

15 YILIN EN İYİSİ

Bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse 2003- 04'teki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun 3 puan serisine ulaşacak. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atıp galibiyet serisini 7'ye çıkacak.

36 SEZON SONRA BIR İLK

Fırtına, Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst ezeli rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

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