28 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da

Ve Oğuzhan Özyakup resmen gitti!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

'ta gözden düşen orta saha oyuncusu 'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.

Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Oğuzhan'ın Feyenoord transferi 6 aylık kiralık olarak gerçekleşirken, siyah beyazlıların bonservis konusunda herhangi bir opsiyon belirtmediği, sezon sonunda oyuncuyu yeniden kadrosuna katacağı aktarıldı.

Oğuzhan bu sezon siyah-beyazlılarda 20 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

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