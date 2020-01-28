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Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020
Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.
Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Oğuzhan'ın Feyenoord transferi 6 aylık kiralık olarak gerçekleşirken, siyah beyazlıların bonservis konusunda herhangi bir opsiyon belirtmediği, sezon sonunda oyuncuyu yeniden kadrosuna katacağı aktarıldı.
Oğuzhan bu sezon siyah-beyazlılarda 20 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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