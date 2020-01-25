Beşiktaş'ın İzmir'e gelişinde Karius'a tepki
Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius'u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi. Beşiktaş'ta takımı sahaya Yardımcı Antrenör Şenol Fidan'ın çıkaracağı açıklandı.
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