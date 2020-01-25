25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın İzmir'e gelişinde Karius'a tepki

Taraftarlardan Karius'a tepki!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19'uncu haftasında yarın Stadı'nda ile karşılaşacak , 'e geldi.

'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci 'u etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi. 'ta takımı sahaya Yardımcı Antrenör Şenol Fidan'ın çıkaracağı açıklandı.

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