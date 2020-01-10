CANLI | Beşiktaş - Altınordu
Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Altınordu ile oynadığı mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor.
Ligin ilk yarısında 9 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamlanmıştı.
Saat 16:30'da başlayan mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde belirlendi;
BEŞİKTAŞ - Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruız, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz
Yedekler - Utku, rebocho, Ahmet, Roco, Rıdvan, Necip, Kartal, Boyd, Güven, Umut
ALTINORDU - Erhan Ertük, Ravil Tagir, Sinan, Kerim Alıcı, Ufuk Budak, Oğulcan, Muhammed Mert, Burak İnce, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin Ozan
Yedekler - Ali Emre, Kahraman, Yusuf, Berkay, Onur, Muzaffer, Okan, Enis, Ali
CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0 - 0 ALTINORDU
CANLI ANLATIM:
1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu
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