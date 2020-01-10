10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

CANLI | Beşiktaş - Altınordu

CANLI | Beşiktaş - Altınordu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını 'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Altınordu ile oynadığı mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'e verilen devre arasında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor.

Ligin ilk yarısında 9 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamlanmıştı.

Saat 16:30'da başlayan mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde belirlendi;

BEŞİKTAŞ - Karius, , Vida, Ruız, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, Nkoudou,

Yedekler - Utku, rebocho, Ahmet, Roco, Rıdvan, Necip, , Boyd, Güven, Umut

ALTINORDU - Erhan Ertük, Ravil Tagir, Sinan, Kerim Alıcı, Ufuk Budak, Oğulcan, Muhammed Mert, Burak İnce, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin Ozan

Yedekler - Ali Emre, Kahraman, Yusuf, Berkay, Onur, Muzaffer, Okan, Enis, Ali

CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0 - 0 ALTINORDU

CANLI ANLATIM:

1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu

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