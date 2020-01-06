Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Adem Ljajic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Ljajic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İlk yarı çok puan kaybı yaşadık, daha iyi olabilirdik."
"Geçen seneki gibi oynamadığımı biliyorum, istediğim seviyede değilim.
"Abdullah Avcı'nın istediği sisteme uygun oynamaya çalışıyorum."
"Beni eleştirenlere iyi futbolla sahada cevap vereceğim."
"İtalya'da taktiğe dayalı bir lig var, Süper Lig ise daha çok güce odaklı."
"Burak çok büyük bir golcü, kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı bizi etkiledi."
"Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız"
"Güneş'in bende çok ayrı bir yeri var, kötü oynasam da bana şans verdi."
"Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmak istemiyorum."
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