24 Aralık 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçında oynamayacak.
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı