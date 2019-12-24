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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019

'ta sakatlığı bulunan 'in 17. haftasında oynanacak olan maçında oynamayacak.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan 'ın, 'ın 'in 17. haftasında cuma günü ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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