10 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 isim başkan adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ta 3 isim başkan adaylığını açıkladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.10.2019

İkinci Başkanı , kulüp başkan adaylığı için yönetim kurulu listesini divan kuruluna sunarak resmen başkan adayı oldu. Adalı'dan sonra ve da Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

'ta 'ın istifa kararıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. 'nın ardından da adaylığını açıkladı. Son olarak ise eklendi

ADAY OLAN İSİMLER

• Serdal Adalı
• Hürser Tekinoktay
• Ahmet Nur Çebi

Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri

ADALI: HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM

Adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, "Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok" dedi

700 MİLYON TL ŞART

Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.

Siyah beyazlı yönetim şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır."

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