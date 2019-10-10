Beşiktaş'ta 3 isim başkan adaylığını açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, kulüp başkan adaylığı için yönetim kurulu listesini divan kuruluna sunarak resmen başkan adayı oldu. Adalı'dan sonra Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay da Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. Serdal Adalı'nın ardından Hürser Tekinoktay da adaylığını açıkladı. Son olarak ise Ahmet Nur Çebi eklendi

ADAY OLAN İSİMLER

• Serdal Adalı

• Hürser Tekinoktay

• Ahmet Nur Çebi

ADALI: HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM

Adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, "Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok" dedi

700 MİLYON TL ŞART

Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.

Siyah beyazlı yönetim şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır."