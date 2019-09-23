23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri

Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

'in 5. haftasında 'i konuk eden 'ta taraftarlar başkan ve teknik direktör 'ya tepki gösterdi.

, 'in 5. haftasında 'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı ve teknik direktör 'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.

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