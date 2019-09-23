Abdullah Avcı'dan sürpriz 11! Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadeleleri arasında yer alana Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı için artık nefesler tutuldu... İki ekibi karşı karşıya getirecek karşılaşma yeni sezonda ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takım 3 puan için mücadele verecek. Heyecan dolu ve keyifli bir seyir sunması beklenen maç öncesi taraftarlar karşılaşmaya dair yayın ve maç bilgilerini merak ediyor... Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman oynanacak, karşılaşma saat kaçta başlayacak ve mücadele hangi kanaldan izlenebilecek? İşte soruların yanıtları ve karşılaşma öncesi önemli notlar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Medipol Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını 4-0 kaybetti.

Sporseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve mücadelenin hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı. Peki, Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte maça dair önemli bilgiler...

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba , Dorukhan ,Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz



BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli



İSTATİSTİKLER AYNI



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.