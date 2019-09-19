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BEŞİKTAŞ

Slovan Bratislava - Beşiktaş | CANLI

Slovan Bratislava - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, K Grubu'ndaki ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takımın hedefi gruba galibiyetle başlamak... Peki, Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanıyor? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Slovan Bratislava-Beşiktaş karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın dün Belçika ekibi ile berabere kalmasının ardından bugün temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçlarına çıkacaklar. Beşiktaş bu akşam saat 22.00'de deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER

BRATISLAVA: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar.

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir



Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile karşılaştığı mücadele saat 22.00'de başladı ve beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Beşiktaş'ın Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, ve Enzo Roco alınmadı.

FILIP HOLOSKO SON ANTRENMANI İZLEDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Narodny Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan, Beşiktaş'ın eski futbolcularından Filip Holosko, takımın Slovan Bratislava maçı öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.

Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor

ABDULLAH AVCI: İYİ BİR BAŞLANGIÇ HEDEFİNDEYİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapma hedefinde olduklarını söyledi. Teknik Direktör Avcı, "Özellikle, Beşiktaş tarafından baktığımızda son 5-6 seneye baktığımızda UEFA sıralamasında ülke puanını en çok yukarıya çeken, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkmış ülkemizin önemli bir kulübü. Beşiktaş'ın her kulvarda hedefi vardır. Bunlardan birisi yarın başlayacak. Bratislava kendi ülkesinin en değerli takımı. Kendi liginde topa sahip olan ve daha dominant bir oyun oynayan bir takım. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off'u öncesi sistem değiştiren ve topu rakibe veren bir takım konumu aldılar. Sistemleri olan takımlara karşı oynayacağız. Beşiktaş tarihinin bu ligde önemli tecrübeleri var. İyi bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Oyuncu grubu buna odaklandı, rakiple ilgili analizler yaptık. Umarım sahada yarın bunun karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor

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