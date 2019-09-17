17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gazişehir maçına itiraz

Beşiktaş'tan Gazişehir maçına itiraz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019

deplasmanında 3-2 mağlup olan , karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

, maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunacak. Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacak. Bilindiği gibi Kayode hakaretten 'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.
Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi

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