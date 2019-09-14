Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk üç haftada Abdullah Avcı yönetiminde dört puan toplayan Beşiktaş rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Gazişehir ise taraftarı önünde Beşiktaş karşısında 3 puan peşinde olacak. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ilk 11'de görev verdiği Elneny ve Diaby ilk kez resmi bir maçta görev yapıyor.



Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven







BEŞİKTAŞ SON 3 DEPLASMANDA DA KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını da kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.