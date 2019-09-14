14 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş | CANLI

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

Spor Toto 'in 4. haftasında , ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk üç haftada yönetiminde dört puan toplayan Beşiktaş rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Gazişehir ise taraftarı önünde Beşiktaş karşısında 3 puan peşinde olacak. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de.

Spor Toto 'in 4. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Beşiktaş'ta 'nın ilk 11'de görev verdiği Elneny ve Diaby ilk kez resmi bir maçta görev yapıyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven



BEŞİKTAŞ SON 3 DEPLASMANDA DA KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını da kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

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