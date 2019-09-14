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Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu karşılamayı an be an aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantepspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu:
GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven
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