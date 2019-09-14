14 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Gazişehir - Beşiktaş | 20.00 | İlk 11'ler
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

Spor Toto 'in 4. haftasında , Gazişehir Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu karşılamayı an be an aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Spor Toto 'in 4. haftasında , Gazişehir Gaziantepspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu:

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven

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