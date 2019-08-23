23 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Tamer Tuna: Ortaya çıkacak sonuç bu olmamalı

Tamer Tuna: Ortaya çıkacak sonuç bu olmamalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.08.2019

Teknik Direktörü , "Göztepe'nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları yapamamak beni üzdü" dedi.

'in 2'nci haftasında , 'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü , "Bazen oyuna değil oyuncuya takıldığınız durumlar oluyor. İlk yarıda çok etkili pozisyonlar bulabilirdik. Pas arasını çok iyi yaptık ikili mücadeleleri yükselttik. Ama ondan sonra geçen yıldan kalan kötü bir hafızamız var. Bugün bunu yaşadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İkinci yarıda ikinci golü yedikten sonra çok boş alanlar verdik. Skorun ve oyunun açıkçası bugün Beşiktaş'ın bugünkü oyunundan yararlanamamanın öz eleştirisini yaptım içeride. Böyle bir takıma karşı yapacaklarınız çok fazla. Kendi takımım adına gerçekleştirebileceklerimi söylüyorum. Bugün bunu yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. 6 puan kaybettik. Bunları değiştirebiliriz. Oyuncuyu değiştiremedik oyunu değiştirmek zorundaydık. Bugün bunu yapamadık. Büyük hatalar ortaya çıktı. güzel oyun güzelleştirmek istiyoruz ama Göztepe'nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları yapamamak beni üzdü. Söylediklerimizi özetlersek ortaya çıkacak sonuç bu olmamalı" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLAR VE TRANSFERLER ZATEN GÜNDEMDE"

Tamer Tuna, takıma yapılacak takviyeler ile ilgili olarak, "Her maçtan sonra diğer takımları izlediğimizde gündeme gelen konular . Göztepe'yi son 11 hafta göreve devraldığımda iyi tespit ettim. Bu sezona başlarken de tespitlerimiz tam yerindeydi. O dönemin şartlarını takımımızın ihtiyacını tespit edebiliriz. Ama ortada şartlar var ve geçen yıldan sahip olunana bir takım var. Sezon başı gönderme düşüncesinde olduğumuz oyuncular on birde oynadı. Her açıklamaya saygı duymak lazım. Bizim kendi tespitlerimizde var. Kulübün yapısı durumu şartları her şeyi gözeterek yapıyorsunuz. İhtiyaçlar ve transferler zaten gündemde" şeklinde konuştu.

"KADIN BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Kadına şiddet hakkında da konuşan Tamer Tuna, "Kadın bizim her şeyimiz. Açıkçası mutlu edemediğimizde de mutlu olamıyoruz hayatta. Büyük hayal kırıklığı. 'de de bu oranların önceki sene 1500'lerde olduğunu biliyorum. Erkek kadın adlandırmakta yanlış insan olarak değerlendirmek lazım. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosu. Uzaklaştırma almış insanların kadınlara bu kadar yaklaşmasını anlamıyorum. Türkiye'de bu oranlar çok yüksek yapımızdan dolayı. Protesto nasıl edilir işte siyah pankartlar falan. Bence beynimizin durduğu nokta o. İnsan olarak bakmak lazım duruma. Erkekliğimiz mutlu ederken ortaya çıkması gerekirken. Ben özür diliyorum kendi adıma Türk toplumundan" diye konuştu.

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