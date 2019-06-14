14 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Adriano'ya veda etti

Beşiktaş Adriano'ya veda etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, Brezilyalı oyuncusu 'ya en son 1.5 milyon euro'luk sözleşme yenileme teklifinde bulunmuştu. Siyah beyazlı ekibin bu teklifini geri çeviren Adriano'nun yarın 'dan ayrılarak uçakla 'ya gideceği öğrenildi.

Detaylar birazdan...
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