Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri

Siyah-beyazlılar, şubat ayında Napoli’den ayrılarak Çin ekibi Yifang’a transfer olan Marek Hamsik’in peşine düştü. Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor!

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi. Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi. Hamsik, Çin kariyerinde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.



NAPOLİ'DE 12 YIL OYNADI

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Futbol eğitimini Slovakya'da alan Hamsik, İtalya'da Brescia'da top koşturduktan sonra 2007 yılında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de tam 12 yıl forma giyen Slovak futbolcu , takımın simgesi haline geldi. 14 Şubat 2019'da 20 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına transfer olan Hamsik, 10 maçta sadece 1 gol ve 2 asist kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında ise Napoli formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada ise 1 gol ve de 1 asiste imza atabilmişti.



Marek Hamsik, bu sezon 27 Aralık 2018 - 22 Ocak 2019 tarihleri arasında uyluk problemi sakatlığı nedeniyle 26 gün sahalardan uzak kalırken; bu süreçte 3 resmi maçta forma giyemedi.



Tecrübeli yıldız Marek Hamsik, klüp kariyerinde 605 resmi müsabakada görev yaptı. Napoli'de 520 maçta 121 gol atıp, 109 da asist yapan Slovak oyuncu, Brescia Calcio'da 74 maçta 12 gol, Çin kulübü Yifang'ta da 11 maçta 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Slovakya milli takımının formasını ise 110 karşılaşmada terleten yıldız futbolcu 22 gol atma başarısı gösterdi