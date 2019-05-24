24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e teşekkür

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e teşekkür
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Kulübü, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı takımının teknik direktörlüğünü üstlenen 'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Haziran 2015'ten beri 'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, takımımızın Spor Toto 'de iki şampiyonluk kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan , bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Beşiktaş'a Süper Lig'de üst üste 2 kez (2016, 2017) şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllığına A Teknik Direktörlüğü'ne getirilmişti.

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