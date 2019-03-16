Orman’dan Kagawa müjdesi
Beşiktaş Başkanı, kiralık olarak forma giyen Japon yıldız için “Onunla çok daha uzun süreli anlaşma yapmayı planlıyorum” ifadesini kullandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shinji Kagawa için müjdeyi Japonya'dan verdi. Düzenlediği basın toplantısından sonra Japon gazetecilerin kısa sorularını cevaplayan Başkan, Tokyo Sports muhabirine, "Kagawa fever (Kagawa ateşi) taraftarımızı yaktı. 10 yıl boyunca hatırlanacak. Onunla uzun süreli hem de çok uzun süreli bir anlaşma yapmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Almanya'dan da Kagawa için olumlu haberler geldi. Dortmund teknik direktörü Favre'nin gelecek planlarında Kagawa'nın yeri olmadığı, kalmak istediğini Zorc (sportif direktör) ile paylaşan Kagawa'ya izin verileceği belirtildi. Ocak'ta Kagawa'yı satmak için 3 milyon euro isteyen Alman kulübünün sezon sonu için Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!