16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Orman’dan Kagawa müjdesi

Orman’dan Kagawa müjdesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Başkanı, kiralık olarak forma giyen Japon yıldız için “Onunla çok daha uzun süreli anlaşma yapmayı planlıyorum” ifadesini kullandı

Başkanı , için müjdeyi 'dan verdi. Düzenlediği basın toplantısından sonra Japon gazetecilerin kısa sorularını cevaplayan Başkan, Tokyo Sports muhabirine, "Kagawa fever (Kagawa ateşi) taraftarımızı yaktı. 10 yıl boyunca hatırlanacak. Onunla uzun süreli hem de çok uzun süreli bir anlaşma yapmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada 'dan da Kagawa için olumlu haberler geldi. Dortmund teknik direktörü Favre'nin gelecek planlarında Kagawa'nın yeri olmadığı, kalmak istediğini Zorc (sportif direktör) ile paylaşan Kagawa'ya izin verileceği belirtildi. Ocak'ta Kagawa'yı satmak için 3 milyon euro isteyen Alman kulübünün sezon sonu için Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
Güçlü rakip belli oldu! Seçimde Orman'ın karşısına çıkacak... Güçlü rakip belli oldu! Seçimde Orman'ın karşısına çıkacak...
Kartal av peşinde Kartal av peşinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör