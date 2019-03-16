Orman’dan Kagawa müjdesi

Beşiktaş Başkanı, kiralık olarak forma giyen Japon yıldız için “Onunla çok daha uzun süreli anlaşma yapmayı planlıyorum” ifadesini kullandı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shinji Kagawa için müjdeyi Japonya'dan verdi. Düzenlediği basın toplantısından sonra Japon gazetecilerin kısa sorularını cevaplayan Başkan, Tokyo Sports muhabirine, "Kagawa fever (Kagawa ateşi) taraftarımızı yaktı. 10 yıl boyunca hatırlanacak. Onunla uzun süreli hem de çok uzun süreli bir anlaşma yapmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Almanya'dan da Kagawa için olumlu haberler geldi. Dortmund teknik direktörü Favre'nin gelecek planlarında Kagawa'nın yeri olmadığı, kalmak istediğini Zorc (sportif direktör) ile paylaşan Kagawa'ya izin verileceği belirtildi. Ocak'ta Kagawa'yı satmak için 3 milyon euro isteyen Alman kulübünün sezon sonu için Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.