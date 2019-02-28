28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Luyindama’ya teklif

Luyindama’ya teklif
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Alsan devre arasında 'den 3 milyon euro'ya kiraladığı 'nın bonservisini istiyor. Bunun için kulübüne ilk teklif götürüldü. , 24 yaşındaki stoper için 3 milyon euro'luk teklif iletti.

İKİ KATINI İSTEDİLER

Cimbom'un bu teklifi Standard Liege yönetimi tarafından kabul edilmedi. Belçika temsilcisi 6 milyon euro'luk bir rakam istedi. Taraflar görüşmelerini sürdürecek. Galatasaray'ın 4 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi bitirmesi bekleniyor.

MARCAO TAKİPTE

Chaves'ten alınan Marcao kısa sürede devlerin dikkatini çekti. Savunmadaki başarısının yanı sıra pas yeteneği ve topla çıkışları da etkili olan Brezilyalı oyuncu, ve Sevilla'nın radarına girmiş durumda.

KALSINLAR

Terim, Avrupa devlerinin gözüne giren Christian Luyindama ve Marcao'nun kalmasını istedi. İmparator "Birlikte Galatasaray'a çok faydalı olacaklar. İkisi de çok iyi" diye konuştu

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