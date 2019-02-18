18 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kagawa derbiye hazır

Kagawa derbiye hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Kagawa, karşısında ilk 11’de olmayı arzuladığını açıkladı. Japon yıldız, şampiyonluk şanslarının sürdüğünü de kaydetti.

kariyerine 'da muhteşem bir başlangıç artık ilk 11'e yerleşmek istiyor. Siyah-beyazlılar'ın Antalya deplasmanında 10, içerideki maçında 24 ve Yeni karşısında 29 dakika süre alan Japon orta saha, ülke basınına derbisine ilk 11'de başlamak istediğini söyledi. En son 31 Ekim 2018'de Dortmund'un 'nda Union Berlin ile yaptığı maça ilk 11'de başlayan Kagawa, o tarihten bu yana şans bulduğu karşılaşmalarda hep kulübedeydi. Maç kondisyonunu yavaş yavaş kazanan '' sarı- lacivertlilere gol atarak taraftarı sevindirmek istediğini belirtti. Kagawa, antrenmanlarda elinden geldiğini yaptığını ve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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