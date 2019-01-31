31 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kagawa'nın geliş saati belli oldu!

Yeni transfer yola çıktı! İşte geliş saati
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

'ın yeni transferi Japon futbolcu Shinji 'nın 'a geliş saati belli oldu.

'ın flaş transferi bugün saat 16:00'da 'a gelecek.

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Japon yıldız resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş, Japon yıldızı da 6 ay için 1.1 milyon Euro artı bonus verecek. sözleşmeye ayrıca satın alma opsiyonu da ekledi. Alman ekibi Dortmun'la yapılan uzun pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro karşılığında sezon sonunda bu futbolcunun bonservisini alabilecek.

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