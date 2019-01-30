31 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı kiralıyor

Kagawa Beşiktaşta
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

ara döneminin bitmesine 24 saat kala 'un Japonyalı 10 numarası 'yı kiralıyor.

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden , Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. 'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Japon futbolcunun yaz sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

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