29 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

N’Koudou bitti bitiyor

N’Koudou bitti bitiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

N’Koudou için Tottenham’la anlaşan , saatleri sayıyor. Oyuncu çubukluya çok yakın.

Babel'in ayrılmasından sonra kanat takviyesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın da ayrılışı ile transfer zorunlu hale geldi. Siyah-beyazlılar, bir süre önce Tottenham'lı Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi ile pazarlıklara başlamış arada küçük pürüzler kalmıştı. Son gelen haberlere göre tarafların bu sorunları da çözdüğü kaydedildi. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun bugün yarın açıklanabileceği kaydedildi. 1.74 boyundaki N'Koudou satın alma opsiyonlu kiralanacak.

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