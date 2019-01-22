Beşiktaş, Rayo Vallecano’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Advincula için girişimlere başladı

LA Liga ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Luis Advincula için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor. Meksika temsilcisi Tigres'ten kiralık olarak Vallecano'ya giden Advincula'yı takip eden 3 takım olduğu ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan Real Sociedad maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid de girişimlerde bulundu. Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.

Daha önce Bursaspor'da da görev yapan Advincula bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kadrosunda sağ bek pozisyonu için bir tek 34 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Beşiktaş, bu bölgeye alternatif çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 285 maça çıkan 28 yaşındaki Perulu oyuncu Luis Advinkula, sadece sağ bekte değil, sağ kanatta da görev yapıyor. Kariyeri boyunca 16 gol atan, 28 de asist yapan Advincula; daha önce 14 kez de Bursaspor formasını giydi.