22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağ beke Advincula

Sağ beke Advincula
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2019

, ’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Advincula için girişimlere başladı

LA Liga ekiplerinden forması giyen Luis Advincula için 'ın ısrarı devam ediyor. temsilcisi Tigres'ten kiralık olarak Vallecano'ya giden Advincula'yı takip eden 3 takım olduğu ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve de girişimlerde bulundu. Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.

Daha önce 'da da görev yapan Advincula bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kadrosunda sağ bek pozisyonu için bir tek 34 yaşındaki bulunan Beşiktaş, bu bölgeye alternatif çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 285 maça çıkan 28 yaşındaki Perulu oyuncu Luis Advinkula, sadece sağ bekte değil, sağ kanatta da görev yapıyor. Kariyeri boyunca 16 gol atan, 28 de asist yapan Advincula; daha önce 14 kez de Bursaspor formasını giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Adriano ile ilgileniyoruz "Adriano ile ilgileniyoruz"
Adem Ljajic opsiyonu bekliyor Adem Ljajic opsiyonu bekliyor
Fantastik Babel Fantastik Babel
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör