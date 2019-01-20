20 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Love gitti gidiyor

Love gitti gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Direktörü Carille, için, “Onu burada 4 farklı bölgede de oynatabilirim” diyerek transferinin an meselesi olduğunu itiraf etti O

Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan 'a dair açıklamalarda bulundu. ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceke gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamısında bulundu.

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