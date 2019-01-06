06 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Antalyasporda ikinci yarı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2019

, 'de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasında, devre arası kampını Belek'te sürdüren 'da futbolcuların, günün ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonunun ardından 2 gruba ayrıldığı, bir grubun minyatür kaleli alanda, diğer grubun ise kalecilerin bulunduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir mücadele çalıştığı ifade edildi.

Futbolcuların zorlu antrenmana rağmen neşeli çalıştıkları belirtildi.

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