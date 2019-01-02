02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta

Burak Yılmaz Beşiktaşta
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'ta gündemden düşmeyen transferi sonunda bitti. Siyah Beyazlılar 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

'da kadro dışı kalan 'ın yeni adresi oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a oldu.

Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.

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