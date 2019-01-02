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Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'ta
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Burak Yılmaz transferi sonunda bitti. Siyah Beyazlılar 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.
Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.
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