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Göztepe - Beşiktaş l CANLI İZLE
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. BeIN Sports'ta naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz.
LK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome.
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love
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