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    BEŞİKTAŞ

    Göztepe - Beşiktaş l CANLI İZLE

    Göztepe - Beşiktaş l CANLI
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında , Göztepe'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

    , Spor Toto 'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. BeIN Sports'ta naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz.

    LK 11'LER

    GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome.

    BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

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