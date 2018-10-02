    02 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. Malmö-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde 'te Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçında Vodafone Park'ta ağırladığı Avusturya temsilcisi Sarpsbprg 08'i 3-1 mağlup etti. Malmö ise deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Genk'e 2-0 yenildi.

    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Malmö - Beşiktaş karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor..

    Beşiktaş'a Makedon hakem

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek.

    İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

    Kaleci: , Loris Karius

    Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, , , Adriano Correia

    Orta saha: , Dorukhan Toköz, , Mertcan Açıkgöz, , , Adem Ljajic, , , ,

    Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

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