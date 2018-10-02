Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. Malmö-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde İsveç'te Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçında Vodafone Park'ta ağırladığı Avusturya temsilcisi Sarpsbprg 08'i 3-1 mağlup etti. Malmö ise deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Genk'e 2-0 yenildi.
Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Malmö - Beşiktaş karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor..
Beşiktaş'a Makedon hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek.
İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Kaleci: Tolga Zengin, Loris Karius
Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia
Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens
Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin
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