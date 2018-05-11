Osmanlıspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin düşme potasından uzaklaşmak için mutlak galip gelmek zorunda olduklarını belirtirken; kendilerinin de Şampiyonlar Ligi şanslarını devam ettirmek adına Başkent deplasmanından kesinlikle 3 puanla dönmek zorunda olduklarını ifade etti. Oyuncularını bu konuda uyaran Güneş, "Sezonun belki de en kritik maçı olacak. Kazanmaya mecburuz, herkes aklını başına alsın. Bu maçın telafisi olmayacak. Bu bilinçle mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

OSMANLISPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor-Beşiktaş mücadelesi Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

ADRİANO'YU HAZIRLAYIN

Pazar günü Osmanlıspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta bu zorlu mücadele öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Güneş, cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle ilk 11'i bir türlü kafasında netleştiremiyor. Ankara'daki mücadele öncesi Pepe, Caner ve Negredo sezonu kapattığı, savunmanın önemli ismi Tosic de cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Son Kayserispor maçında sakatlanan Adriano'nun yanı sıra Atiba'nın da durumu belirsizliğini halen koruyor. Güneş'in, yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği Brezilyalı oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde planlarını hazırladı.

TOLGAY'IN YERİ GARANTİ

Buna göre Adriano olmazsa, normalde orta sahada oynayan ancak daha önce sağ bek, stoper pozisyonlarında kullanılan Necip Uysal, bu kez sol bekte şans bulabilir. Ayrıca Tosic'in yokluğunda ise Vida'nın partnerinin Medel olması bekleniyor. Son haftalarda tekrar Güneş'in gözüne giren Tolgay Arslan, Atiba'nın yokluğunda orta sahada yeniden sahne aldı. Akhisar ve Malatya galibiyetlerinden oyuna sonradan giren Tolgay, daha sonraki Galatasaray derbisi ve Kayserispor mücadelelerinde ilk 11'de sahne aldı. Tecrübeli futbolcunun, Osmanlı maçında da yerinin şimdiden garanti olduğu konuşuluyor.