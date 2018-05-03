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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaşın rakibi Kayserispor
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin , saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş 62 puanla 4. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanda ve 8. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserisporu ağırlıyor. Normal şartlarda 06.05.2018 Pazar günü saat 16.00'da başlaması gereken mücadele, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinden dolayı 07.05.2018 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek.

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