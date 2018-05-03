Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş 62 puanla 4. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanda ve 8. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserisporu ağırlıyor. Normal şartlarda 06.05.2018 Pazar günü saat 16.00'da başlaması gereken mücadele, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinden dolayı 07.05.2018 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek.
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