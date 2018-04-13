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Akhisarspor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo
Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Eray, Mustafa Yumlu, Aykut, Ömer, Sissoko, Caner, Serginho, Kadir, Larsson, Seleznyov
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