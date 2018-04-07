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Beşiktaş ve Göztepe'nin ilk 11'i belli oldu
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Göztepe: Beto, Tanju, Leo, Reis, Sabri, Rotman, Selçuk, Halil, Castro, Poko, Demba Ba
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