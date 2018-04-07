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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş ve Göztepe'nin ilk 11'i belli oldu

    Vodafone Parkta ilk 11ler belli oldu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'in 28. haftasında evinde 'yi konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

    Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo

    Göztepe: Beto, Tanju, Leo, Reis, Sabri, Rotman, Selçuk, Halil, Castro, Poko, Demba Ba

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