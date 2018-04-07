Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-1'lik Göztepe galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Kazanmak istiyorduk. 5 gol dışında da pozisyonlarımız var, atabilirdik ama gol de yiyebilirdik. Güzel maç oldu. Bizim de oyundan koptuğumuz anlar oldu. Gereksiz top kayıplarımız oldu, benzer 2-3 pozisyon verdik. Onlar dışında gayet iyiydik. Göztepe iyi bir takım. Golün erken gelmesi, git gellerin fazla olması skoru artırdı. Galibiyeti hak ettik."