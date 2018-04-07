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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galibiyeti hak ettik

    Güneş: Galibiyeti hak ettik
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Teknik Direktörü , 5-1'lik galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    İşte 'in açıklamaları:

    "Kazanmak istiyorduk. 5 gol dışında da pozisyonlarımız var, atabilirdik ama gol de yiyebilirdik. Güzel maç oldu. Bizim de oyundan koptuğumuz anlar oldu. Gereksiz top kayıplarımız oldu, benzer 2-3 pozisyon verdik. Onlar dışında gayet iyiydik. iyi bir takım. Golün erken gelmesi, git gellerin fazla olması skoru artırdı. Galibiyeti hak ettik."

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