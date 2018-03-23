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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    "Hem Willian, hem de Talisca bu takımda..."

    Hem Willian, hem de Talisca bu takımda...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Tite, düzenlediği basın toplantısında Talisca hakkında konuştu.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Rusya ve Almanya ile oynanacak olan hazırlık maçları öncesi, düzenlediği basın toplantısında Talisca hakkında konuştu.

    Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çektiyor. Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen Talisca hakkında teknik direktör Tite önemli açıklamalarda bulundu.

    Tite yaptığı açıklamada, "Hem Willian Jose, hem de Talisca bu takımda ciddi farklılıklar yaratacaktır. İkisi de yetenekli oyuncular ve farklı karakter, farklı yeteneklere sahipler." diye konuştu.

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