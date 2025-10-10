Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu kritik maçın skorunu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI: Fenerbahçe Beko 14-23 Kızılyıldız (1. Çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.