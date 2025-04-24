Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oluyor. İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak isteyen temsilcimiz, durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2025- 21:27 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025- 21:44