Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 33. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk oluyor.

Belgrad Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 21.00'de başladı ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

CANLI SKOR:

1. ÇEYREK: Kızılyıldız 24-16 Anadolu Efes

2. ÇEYREK: Kızılyıldız 51-44 Anadolu Efes

3. ÇEYREK: Kızılyıldız 55-64 Anadolu Efes (Maç devam ediyor)

AVRUPA'DA 869. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY EuroLeague'de ise 621. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.