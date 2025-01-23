THY EuroLeague'in 23. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.
CANLI SKOR:
1. Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 0-0 O. Milano