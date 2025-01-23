THY EuroLeague'in 23. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

CANLI SKOR:

1. Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 0-0 O. Milano